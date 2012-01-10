Арендатора полсотни гектаров обязали возместить 800 тысяч гривен

Хозяйственный суд Крыма постановил взыскать 840 тысяч гривен с арендатора земельного участка площадью 46,4 га, предоставленного под карьер, сообщила во вторник пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Такую сумму составляют потери сельскохозяйственного производства, понесенные в результате выведения земель из оборота", - говорится в пресс-релизе.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Первомайского района, который она подала, поскольку арендатор вовремя не компенсировал сельхозпотери.

Другие подробности надзорное ведомство не сообщило.