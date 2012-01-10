Арендатора полсотни гектаров обязали возместить 800 тысяч гривен
13:24, 10 января 2012Крым
1 0
Хозяйственный суд Крыма постановил взыскать 840 тысяч гривен с арендатора земельного участка площадью 46,4 га, предоставленного под карьер, сообщила во вторник пресс-служба республиканской прокуратуры.
"Такую сумму составляют потери сельскохозяйственного производства, понесенные в результате выведения земель из оборота", - говорится в пресс-релизе.
Суд удовлетворил иск прокуратуры Первомайского района, который она подала, поскольку арендатор вовремя не компенсировал сельхозпотери.
Другие подробности надзорное ведомство не сообщило.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter