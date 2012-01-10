Крымских школьников приглашают нарисовать налоги

Налоговая служба приглашает школьников, воспитанников интернатов и детдомов в возрасте от 9 до 15 лет принять участие во всеукраинском конкурсе «Налоги глазами детей», направленном на изучение будущими налогоплательщиками роли налогов в жизни государства и общества.

«В конкурсе три направления: художественные и литературные произведения, произведения декоративно-прикладного искусства. Для участия в нем ребятам нужно направлять свои работы в налоговые инспекции в городах и районах Крыма», - сообщила пресс-служба крымской налоговой.

Конкурс проводится уже в десятый раз.

Детальную информацию о требованиях к работам смотрите на сайте ГНА в Крыму: www.sta-crimea.gov.ua.