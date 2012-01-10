Премьер Крыма посетит Феодосию

11 января планируется рабочая поездка председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева в Феодосию.

Состоится открытие после реконструкции водовода, открытие спортивной многофункциональной площадки на стадионе имени Шайдерова, запуск котельной. Также Могилев встретится с хозактивом региона.

Аккредитация журналистов проводится до 17 часов 10 января по телефонам: (0652) 27-42-15 и 54-46-63.

Отъезд в Феодосию в 7.30 от третьго подъезда здания крымского правительства (Симферополь, проспект Кирова, 13).