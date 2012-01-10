Как упрощенцам сдать отчет?

Налоговую отчетность можно по-прежнему сдавать лично в органы налоговой службы, а также отправить по почте или в электронном виде, сообщила во вторник пресс-служба крымской налоговой.

«В порядке исключения в нынешнем году все субъекты, принявшие решение избрать упрощенную систему налогообложения, подают заявления в налоговую службу по месту регистрации до 25 января», - уточнила заместитель председателя крымской налоговой службы Людмила ЕЛЬЦОВА в эфире гостелерадиокомпании «Крым».

Ознакомиться с условиями перехода на упрощенную систему налогообложения, формой свидетельства плательщика единого налога, порядком его выдачи, формой расчета дохода за предыдущий календарный период и другими документами можно на сайтах: www.sta.gov.ua - Государственная налоговая служба Украины, www.sta-crimea.gov.ua - ГНА в Крыму.

«Подача в налоговую инспекцию заявлений на ведение деятельности по упрощенной форме осуществляется налогоплательщиком лично, либо пересылкой по почте с условием поступления его до 25 января», - подчеркнула ЕЛЬЦОВА.

Согласно внесенным изменениям в упрощенной системе налогообложения все плательщики - физлица делятся на три категории в зависимости от объема получаемой выручки. Категорию предприниматель выбирает по собственному желанию.