Статистики посчитали инфляцию в Крыму

Индекс потребительских цен (инфляция) в Украине в декабре 2011 года вырос по сравнению с ноябрем на 0,2%, в Автономной республике Крым - на 0,3%, сообщило во вторник крымское управление статистики.

С начала года против 2010 года показатель по стране подрос на 4,6%, в республике - на 6%.

"Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в декабре 2011 г. (по сравнению с предыдущим месяцем) составил в Украине 100,2%, в Автономной республике Крым - 100,3%, с начала года - 104,6% и 106% соответственно", - говорится в пресс-релизе.