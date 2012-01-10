Легковушка придавила 2 пешеходов к стене дома в Ялте

Водитель легкового автомобиля наехал на двоих пешеходов в Ялте, после - на стену жилого дома, при этом прижав к ней людей, затем скрылся с места аварии, но был задержан сотрудниками ГАИ, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 8 января, в 00.05.

18-летний юноша и 17-летняя девушка получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы. Парень также сломал правое бедро.

Машиной марки «ВАЗ» управлял 23-летний ялтинец.