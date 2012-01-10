Наркотики прибыли в Крым в контейнере из Средней Азии

Сотрудники таможни нашли маковую соломку, охотничье ружье и лекарства психотропного действия, запрещенные к ввозу в Украину, в одном из двух контейнеров с имуществом, которые прибыли на железнодорожную станцию в Симферополе из Кыргызстана, сообщила во вторник пресс-служба крымской таможни, не уточнив количество наркотического вещества.

Вещи поступили в адрес женщины, переезжающей в Украину на постоянное место жительство.

Найти две пачки из-под сигарет, набитых маковой соломкой, таможенникам помогла служебная собака. Позже среди вещей они обнаружили ружье и психотропные вещества.

«От такого незадекларированного "джентльменского" набора получательница поспешила откреститься», - говорится в пресс-релизе.

Таможня возбудила уголовное дело по статье 305 УК - контрабанда наркотиков.