Пьяный "заминировал" отель в Ялте

Сотрудники милиции задержали 9 января пьяного жителя Ялты, который, решив развлечься, угрожал взорвать отель «Ореанда» в центре города, сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

По информации правоохранителей, 42-летний житель Ялты отмечал с приятелями день рождения в ресторане гостиницы и, выпив, решил «пошутить». Около трех часов ночи он позвонил в милицию, сообщив, что находится ресторане «Ореанды» и намерен взорвать гранату.

Оперативники задержали телефонного «террориста».

Милиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва. Ее санкция - наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов граждан или до шести месяцев ареста, или до пяти лет ограничения свободы.