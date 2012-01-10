Проезд в трамваях Евпатории подорожает на 20%

Стоимость проезд в трамваях в Евпатории подорожает с 1 февраля на 20%, или на 25 копеек - до 1 гривны 50 копеек, сообщила пресс-служба Евпаторийского городского совета.

Документ о подорожании билетов принят в конце декабря 2011 года.

Исполком называет основными причинами введения новых тарифов - подорожание электроэнергии и горюче-смазочных материалов.

Тариф в 1,25 грн. действовал с мая 2011 года.

Евпатория - единственный город в Крыму, где сохранилось трамвайное сообщение. Первые трамваи появились на ее улицах в 1914 году.

Коммунальное предприятие "Трамвайное управление имени Пятецкого" имеет на балансе 28 вагонов, средний возраст трамваев - 35 лет при нормативном сроке 15 лет.

Более 70% пассажиров трамваев - представители льготных категорий, имеющие право на бесплатный проезд.