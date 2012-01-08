18 тыс. туристов отдохнули в Крыму
10:10, 08 января 2012Крым
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На 13% больше, чем в начале 2011 года
17,7 тыс. человек отдохнули в Крыму с начала года, это на 12,6% больше аналогичного периода 2011-го, из них 11,3 тыс. - организованные туристы, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма республики.
Ведомство отметило также, что за шесть дней 2012 года на поездах прибыли на полуостров 34,8 тыс. человек (на 5% больше того же периода прошлого года), на самолетах - 2,1 тыс. человек (на 22,6% больше, чем в начале 2011-го).
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