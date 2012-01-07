2 стариков-инвалидов погибли на пожаре в Крыму
10:11, 07 января 2012Крым
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Подвел холодильник
Пожилые мужчина и женщина – инвалиды первой группы – погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Загорание в двухкомнатной квартире на восьмом этаже произошло днем 7 января.
Вероятная причина пожара – нарушение правил безопасности при использованиии холодильника.
Огонь уничтожил мебель, холодильник и оконную раму. Погибли 81-летний мужчина и 74-летняя женщина.
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