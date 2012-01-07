2 стариков-инвалидов погибли на пожаре в Крыму

10:11, 07 января 2012
Крым
0 0

Подвел холодильник

Пожилые мужчина и женщина – инвалиды первой группы – погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Загорание в двухкомнатной квартире на восьмом этаже произошло днем 7 января.

Вероятная причина пожара – нарушение правил безопасности при использованиии холодильника.

Огонь уничтожил мебель, холодильник и оконную раму. Погибли 81-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter