Украинцы опять скупают валюту

Чистое сальдо покупки наличной валюты в Украине по итогам первых двух декад декабря составило 320 млн. долларов, сообщил журналистам первый заместитель председателя Национального банка Юрий КОЛОБОВ.

«За две декады декабря население на 320 млн. долларов больше купило валюты, чем продало», - сказал КОЛОБОВ.

Кроме того, он отметил, что за указанный период интервенции Нацбанка были сбалансированы.

«Интервенции НБУ в нуле», - сказал зампред Нацбанка.