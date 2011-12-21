Activ Solar увеличила мощность СЭС "Перово"

Австрийская Activ Solar завершила строительство четвертой 20-мегаваттной очереди расположенного в Крыму фотоэлектрического парка "Перово", увеличив его суммарную мощность на 20 МВт - до 80 МВт, сообщила пресс-служба компании.

Парк "Перово" по мощности теперь аналогичен другому проекту Activ Solar - "Охотниково", который является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе, а также четвертым в мире.

Строительство первой 20-мегаваттной очереди "Перово" компания завершила в августе, второй и третей - в ноябре.

Ожидается, что четыре очереди "Перово" будут ежегодно производить 106 млн. кВт/ч экологически чистой электроэнергии, достаточной для энергообеспечения 22 тысяч домохозяйств.

Работа парка "Перово", по данным Activ Solar, также позволит сократить выбросы углекислого газа на 80 тыс. тонн в год.

Activ Solar реализует масштабные проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года. Компания владеет также АО "Завод полупроводников" (Запорожье), которое производит поликристаллический кремний, базовое сырье для фотоэлектрической энергетики и полупроводниковой промышленности.