Дед Мороз принимает "диких" детей только час в день
17:39, 21 декабря 2011Крым
0 0
Старец открыл южную резиденцию
Южная резиденция Деда Мороза открылась в Севастополе, на территории детского оздоровительного городка «Лукоморье».
Дом белобородого старца размещен в стилизованном под старину замке.
График пребывания Деда Мороза в резиденции расписан на несколько дней вперед. Ежедневно до наступления Нового года к нему в гости будут приезжать ученики школ Севастополя и Симферополя, а с 16 до 17 часов дом будет открыт для свободного посещения - в порядке «живой очереди».
Церемония открытия резиденции состояла из концерта сказочных героев из свиты Деда Мороза, парада и зажжения огней на елке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter