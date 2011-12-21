Дед Мороз принимает "диких" детей только час в день

Южная резиденция Деда Мороза открылась в Севастополе, на территории детского оздоровительного городка «Лукоморье».

Дом белобородого старца размещен в стилизованном под старину замке.

График пребывания Деда Мороза в резиденции расписан на несколько дней вперед. Ежедневно до наступления Нового года к нему в гости будут приезжать ученики школ Севастополя и Симферополя, а с 16 до 17 часов дом будет открыт для свободного посещения - в порядке «живой очереди».

Церемония открытия резиденции состояла из концерта сказочных героев из свиты Деда Мороза, парада и зажжения огней на елке.