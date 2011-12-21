Обществу охотников из Межигорья "нарезали" 9 тысяч га земли в Крыму

Верховный совет Крыма на пленарном заседании в среду выделил организации «Общество охотников и рыболовов "Кедр"» более 8,8 тыс. гектаров охотугодий в районе так называемой Большой Алушты в пользование сроком на 25 лет.

Такое решение поддержали 69 из 83 депутатов, принимавших участие в голосовании (всего в парламенте Крыма - 100 депутатов).

Вопрос несколько раз не набирал нужного количества голосов. Депутаты поддержали решение о выделении земли только после заседания фракции Партии регионов, созванного крымским спикером-«регионалам».

Председатель Рескомитета по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ уверяет, что земля передается «Кедру» законно.

Депутат Александра КУЖЕЛЬ пообещала обратиться в прокуратуру.

По информации «Украинской правды» (статья 2009 года«Янукович приютив у "Межигір’ї"... мисливський клуб депутатів-регіоналів»), организация «Кедр» зарегистрирована в ноябре 2008 года в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области (там находится «Межигорье»), а ее учредителями являются три физлица: Владимир ДЕМИШКАН, Сергей ТУЛУБ и Юрий БОЙКО.

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