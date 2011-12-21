"Орлы" Балоги спасли четырех бездомных собак в Севастополе

Сотрудники МЧС вечером 20 декабря достали четырёх бездомных собак из трехметровой ямы, в которой они просидели около недели, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

"Собаки прыгнули в технологическую яму, расположенную в подвале одного из жилых домов по улице Юмашева, а выбраться оттуда не сумели. Жильцы дома заметили воющих животных дня три назад. Самостоятельно вытащить собак они не смогли и все это время только подкармливали", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели спустились по лестнице, укутали животных в одеяло, обвязали верёвкой и по очереди подняли их наверх, после чего псы разбежались. "Дальнейшая судьба этих собак нам неизвестна", - заявили в МЧС.

Фото МЧС