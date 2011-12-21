Парламент Крыма сменил вице-спикера

Верховный совет Крыма на пленарном заседании в среду уволил 39-летнего Константина БАХАРЕВА с должности первого заместителя председателя крымского парламента, избрав вместо него 50-летнего Сергея ДОНИЧА (оба из фракции Партии регионов).

БАХАРЕВ назначен председателем постоянной комиссии парламента Крыма по нормотворческой деятельности и связям с общественностью вместо уволенного коллеги по фракции - 65-летнего Ефима ФИКСА, который достиг предельного возраста прохождения госслужбы.

БАХАРЕВ работал вице-спикером, а ФИКС руководил комиссией чуть больше года.

ДОНИЧ с 2002 по 2011 год возглавлял Министерство здравоохранения Крыма, с января по сентябрь 2011 работал главврачом республиканской больницы имени Семашко, с октября - проректором крымского госмедуниверситета имени Георгиевского.

ДОНИЧ в ноябре был избран депутатом ВС Крыма в одномандатном мажоритарном округе №13 (Симферополь) вместо умершего в сентябре депутата-«регионала» Владимира Ануфриева.