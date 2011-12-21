Севастополь утвердил программу защиты прав потребителей до 2016

Депутаты горсовета Севастополя на пленарном заседании утвердили региональную программу защиты прав потребителей на 2012-2015 годы, которая предусматривает обеспечение качества товаров, правозащитную и информационно-просветительскую работу, защиту прав потребителей во всех отраслях сферы услуг, торговли и бытового обслуживания населения.

Затраты на реализацию программы осуществляются за счет средств госбюджета в пределах ассигнований, предусмотренных для управления по делам защиты прав потребителей в Севастополь, а также за счёт денег из казны города. Ежегодный объем финансирования из местного бюджета планируется в размере 380 тыс. грн. Для реализации мероприятий программы могут также привлекаться средства из других источников.

Начальник Управления по делам защиты прав потребителей в Севастополе Елизавета ПУШКО-ЦЫБУЛЯК отметила, что срок действия предыдущей программы, принятой в 2008 году, истек. По ее утверждению, мероприятия программы не были реализованы, а состояние дел на потребительском рынке «оставляет желать лучшего».

«Необходимо внедрять постоянный мониторинг и практически постоянные лабораторные исследования. Это основное направление, которому мы должны уделить внимание. И практически ежемесячно хотя бы 10 групп товаров подавать проверке на качество. Из двух тысяч контрольных мероприятий, проведенных штатом в составе всего 9 человек, забраковано продуктов питания более, чем на 1 млн. грн. Сегодня практически каждая проверка показывает и выявляет некачественную продукцию с просроченным сроком годности», - сказала начальник управления.

Она отметила, что один из главных блоков программы - качество и безопасность продукции.

«С 2008 года не проводилось обследование качества продукции в лабораториях. Только в октябре-ноябре этого года удалось провести 30 таких проб. Мы забраковали всю продукцию, которая была отобрана. Это сметана, творог, колбасные изделия, мясо, детские игрушки, бензин. Постоянный мониторинг и лабораторные исследования - это те основные вопросы, которым мы хотим уделить внимание», - сказала ПУШКО-ЦЫБУЛЯК.