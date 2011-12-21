Детям в Крыму не докладывают сметану

Прокуратура Крыма заявляет о многочисленных нарушениях в организации питания детей в регионе. Надзорное ведомство внесло по результатам проверок два десятка документов реагирования, в частности - представление в Совет министров автономной республики, сообщила пресс-служба прокуратуры.

По ее информации, в первую очередь страдают самые маленькие крымчане. «Родители более 60 тысяч детей до трех лет не могут пользоваться услугами молочной кухни, потому что она есть только в Симферополе», - говорится в пресс-релизе.

Полноценное питание не гарантировано также дошкольникам и младшеклассникам. «В одном из детсадов Феодосии не было запасов рыбы и сметаны, не поставлялось молоко. В итоге у некоторых детей произошло расстройство пищеварения. В Судаке в рационе школьников младших классов отсутствовали сметана, сыр, яйца. Несоблюдение норм по отдельным видам продуктов установлено также в заведениях Симферополя, Ялты, Евпатории, Симферопольского района», - заявляет прокуратура.

Грубые нарушения ведомство нашло в Феодосии. «Определенный с нарушением тендерных процедур поставщик обеспечивал учреждения недоброкачественной продукцией», - говорится в сообщении. Против начальника управления образования Феодосийского горсовета и должностных лиц предприятия-поставщика возбудили уголовное дело.