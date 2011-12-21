В Симферополе отключат воду

В двух из трех районов Симферополя - Киевском и Центральном - на сутки, с 22 по 23 декабря, отключат воду из-за выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции системы обеззараживания воды, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

Так, в 6 часов утра будет прекращена подача воды в микрорайоны Петровская балка, Старый город, Битак, М.Залки, Лермонтовский, улицу Куйбышева, район центрального автовокзала, улицы Батурина, Полигонная, Воровского, Ленина, Шмидта, Тургенева, 51-й Армии, Киевская (от гостиницы «Москва» до площади имени Куйбышева), Севастопольская (от торгового комплекса «Сильпо» до парка имени Шевченко), проспект Победы и все прилегающие улицы в 2-х районах города.

Водоснабжение обещают восстановить утром 23 декабря.

В Симферополе три района: Железнодорожный, Киевский и Центральный.

В административном центре Крыма проживают более 360 тысяч человек.