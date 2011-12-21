4 тысячи машин стоят на штрафплощадках черт-те как

Прокуратура Крыма требует от милиции обеспечить надлежащее функционирование штрафплощадок в регионе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"На специальных площадках хранится почти 4 тысячи автомобилей, треть из которых находится там более трех лет. Авто нередко размещаются в неприспособленных помещениях, должным образом не учитываются, имеют утечку горючего", - говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, самая сложная ситуация наблюдается на площадках подразделений милиции в Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте и Бахчисарайском районе.

Ведомство заявляет также о фактах незаконного взимания с автовладельцев стоимости других платных услуг, "тогда как работа по взысканию денег за сохранение авто ведется ненадлежащим образом".

Кроме того, прокуратура сообщает об отсутствии надлежащего реагирования на наличие проблемных участков улично-дорожной сети и нарушения при привлечении недисциплинированных водителей к ответственности.

Ведомство внесло три десятка документов прокурорского реагирования. На все выявленные недостатки указано в представлении на имя начальника крымской милиции Сергея РЕЗНИКОВА.