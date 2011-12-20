Ялта идет на рекорд

Два рекорда планируют установить в Ялте 24 декабря: провести самое массовое шествие Дедов Морозов в Украине и создать самый большой символ наступающего 2012 года, сообщила пресс-служба мэрии.

На параде собираются маршировать более 500 Дедов Морозов, это в полтора раза больше, чем предыдущий рекорд ялтинцев, который насчитывал 200 новогодних персонажей.

«Среди команд, которые уже подтвердили своё участие в празднике, есть команда байкеров-Морозов, рыцарей-Морозов, детишек-Морозов. Возглавит шествие духовой оркестр Морозов и карета, запряжённая парой белых лошадей», - говорится в пресс-релизе.

В небе над «морозным» шествием будет парить дракон длиной 100 метров. Его закрепят на специальных шестах.