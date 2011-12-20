Моряки Черноморского флота изучат основы религиозной культуры

Моряки Черноморского флота России и члены их семей, живущие в Севастополе, смогут изучать основы христианства, ислама, буддизма и иудаизма в специальном учреждении - «Университете религиозной культуры», который создан по приказу командующего флотом контр-адмирала Александра Федотенкова, сообщил журналистам во вторник офицер пресс-службы ЧФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По его словам, преподавать в «Университете религиозной культуры» будут севастопольские священнослужители.

«Большое внимание будет уделяться вопросам создания крепкой семьи как ячейки Церкви и общества, воспитанию детей военнослужащих в духе любви к Богу и Отечеству», - сообщил Воскресенский, добавив, что лучшие слушатели «университета» смогут пройти рукоположение и занять вакантные должности военного духовенства.

При учебном заведении будет действовать общество православных сестер милосердия, курсы кройки и шитья, студия хорового и церковного пения. Дети военнослужащих смогут научиться выживанию в экстремальных условиях и изучать морское дело на специальных курсах при университете. Для девочек начнет работу кружок рукоделия.

РИА Новости