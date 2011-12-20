У коммерсантов заберут имущество военного санатория

Хозяйственный суд Крыма в понедельник отменил передачу коммерческой структуре имущества военного санатория "Ялтинский" стоимостью 19 миллионов гривен, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Военно-морских сил Украины.

Санаторий и общество с ограниченной ответственностью, название которого в пресс-релизе не указывается, заключили договор купли-продажи имущества в 2005 году. После этого спальный корпус и столовая неоднократно передавалось другим частным фирмам.

"Отчуждение состоялось незаконно: не уполномоченным юридическим лицом и без разрешения органа государственной власти", - заявили в прокуратуре ВМС.

Хозсуд удовлетворил иск военного прокурора об истребовании недвижимости из незаконного владения.