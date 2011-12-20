Севастополь купил 10 троллейбусов у львовян

Севастополь купил за деньги из госбюджета десять троллейбусов у компании "Львовские автобусные заводы" (ЛАЗ).

Ранее Севастопольская государственная администрация выбрала на тендере ЛАЗ для закупки троллейбусов. Цена вопроса - 17,6 млн. грн.

Машины с асинхронными двигателями, оснащены пандусом для перевозки инвалидов.

Кроме того, город купил за средства из своей казны десять реанимобилей.