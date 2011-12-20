Рейдер получил дело за "захват" имущества на 9 миллионов гривен

Прокуратура Крыма во вторник возбудила уголовное дело по факту незаконного завладения целостным имущественным комплексом стоимостью 9,4 млн. грн. в Севастополе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Коммерсант в 2009 году оформил на себя право собственности на помещения площадью более тысячи квадратных метров с помощью судебного решения, вынесенного на основании поддельных документов», - говорится в пресс-релизе.

Действия рейдера квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса - мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 ст.190), злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст.364), должностной подлог (ч.2 ст.366).