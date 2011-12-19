90 тысяч туристов ждут в Крыму на праздники
20:00, 19 декабря 2011Крым
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Прогноз Минкурортов
Более 90 тысяч туристов ожидают в Крыму на новогодние и рождественские праздники, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма региона.
«Ожидаемое количество туристов будет не ниже среднего показателя за три года», – заявили в министерстве.
В период зимних праздников 2008/2009 годов в Крыму отдохнули 98,7 тыс. человек, в 2009/2010 – 66,5 тыс., в 2010/2011 – 107,8 тыс. При этом спад объясняется эпидемией гриппа Н1N1 и введенного на территории Украины карантина.
За основу анализа турпотока взят период с 23 декабря по 17 января.
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