100-килограммовую авиабомбу откопали рабочие в Севастополе

Сотрудники «Севастопольэнерго» при поиске силового кабеля зацепили ковшом экскаватора 100-килограммовую авиабомбу в районе Мекензиевых гор и высыпали ее на землю. Рабочие сразу позвонили спасателям, так как боеприпас мог взорваться в любой момент, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

"Саперы идентифицировали находку как ФАБ-100, погрузили бомбу в специальный автомобиль, вывезли на полигон в поселок Хмельницкий и уничтожили", - говорится в пресс-релизе.

Всего на минувшей неделе, с 12 по 19 декабря, севастопольские пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили 166 взрывоопасных предметов. Среди них - 35 мин и 5 гранат.