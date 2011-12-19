"Мороз-парад" в Ялте
14:23, 19 декабря 2011Крым
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24 декабря - 12.00. «Мороз-парад» в Ялте.
Формат: интерактивный праздник, в котором могут принять участие все желающие, и народные гуляния с конкурсами, угощениями и подарками.
План:
12.00 – 13.00. Ярмарка Морозов, площадь возле городского сада.
13.00. Построение колонны.
13.20 – 13.40. Шествие Морозов.
13.40 – 14.00. Подсчёт участников, вручение дипломов Книги рекордов Украины.
14.00 – 17.00. Концертная программа, конкурсы.
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