"Мороз-парад" в Ялте

14:23, 19 декабря 2011
Крым
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‎24 декабря - 12.00. «Мороз-парад» в Ялте.

Формат: интерактивный праздник, в котором могут принять участие все желающие, и народные гуляния с конкурсами, угощениями и подарками.

План:

12.00 – 13.00. Ярмарка Морозов, площадь возле городского сада.

13.00. Построение колонны.

13.20 – 13.40. Шествие Морозов.

13.40 – 14.00. Подсчёт участников, вручение дипломов Книги рекордов Украины.

14.00 – 17.00. Концертная программа, конкурсы.

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