"Дед Мороз" умер на утреннике

Актер, игравший Деда Мороза, умер на утреннике, организованном для детей-инвалидов в воскресенье в Симферополе, сообщила сайту «Крым.Комментарии» одна из родительниц, которая привела ребенка на праздник.

«Дед Мороз вышел, немного побыл на сцене и ему, судя по всему, стало плохо», - рассказала очевидец.

По ее словам, актер, спускаясь со сцены, упал, после чего его унесли за кулисы.

«Первые ряды, конечно, переполошились. Родители успокаивали детей... Мы сидели на одном из последних рядов, к счастью, ребенок не понял, в чем дело. Сотрудники кинотеатра вызвали "скорую", однако, когда она приехала, актер был уже мертв», - рассказала женщина.

Костюм Деда Мороза надел другой мужчина, вышел на сцену и закончил выступление.

Утренник подготовила крымская организация Партии регионов.

Это не первая смерть "Деда Мороза" в Крыму.