Мэру крымского села дали 5 лет тюрьмы за взятку в $2 тысячи

Суд приговорил мэра курортного села Морское Андрея ГОРОХА, расположенного в Крыму неподалеку от города Судак, к пяти с половиной годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в две тысячи долларов от предпринимателя за возможность торговать в селе, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кроме того, ГОРОХ не сможет три года занимать ряд должностей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра и депутата сельсовета в июле.

«Депутату, который выполнял функции посредника, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но суд посчитал, что его исправление возможно без изоляции от общества», - добавили в прокуратуре.