2/3 украинских семей дарят подарки в День Святого Николая (опрос)

Традиция дарить в День Святого Николая подарки существует у двух третей украинских семей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

В то же время 29% такой традиции не имеют, а еще 1% не знают такого праздника. 6% опрошенных не смогли определиться, есть ли такая традиция в их семьях или нет.

При этом опрос показал, что если на Западе традиция распространена среди 90% семей, то уже на севере (67%) и в Центре (62%) меньше, а на Юге (56%), Востоке (52%) и Донбассе (51%) - еще меньше.

Традиция дарить подарки в День Святого Николая больше распространена среди верующих людей, особенно греко-католиков (92%), православных Киевского (73%) и Московского (58%) патриархатов. Почти половина неверующих такой традиции не придерживается.

Традицию дарить подарки в День Святого Николая больше соблюдают женщины, молодежь и люди среднего возраста.

Опрос проводился в Украине 25 ноября - 5 декабря методом личного формализированного интервью согласно опроснику (face to face). Эксперты опросили 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки (с вероятностью 0,95) для значений, близких к 50%, составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5% ,- не более 1%.