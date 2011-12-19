Янукович поздравил со Святым Николаем

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев с Днем Святого Николая Чудотворца.

«Святой Николай - один из наиболее уважаемых христианских святых, с именем которого связаны милосердие, сочувствие, справедливость и щедрость. Его издавна считают покровителем детей и бедных, тех, кто более всего нуждается в любви и заботе», - отметил ЯНУКОВИЧ.

«Это светлый и радостный праздник, наполненный семейным теплом и особым трепетом... Пусть и нынешний праздник запомнится всем приятными неожиданностями, хорошим настроением, подарками и неповторимыми впечатлениями. Пусть молитва Святого Николая всегда оберегает нас всех и наши семьи. Пусть в каждом жилище царят благосостояние и согласие», - пожелал президент.

Глава государства также пожелал украинцам крепкого здоровья, мира и радости.