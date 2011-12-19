Джип протаранил дерево в Крыму: один погибший, двое раненых

Один человек погиб, еще два получили травмы в результате наезда внедорожника на дерево в Белогорском районе Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла около пяти часов утра воскресенья, 18 декабря, неподалеку от села Межгорье.

«Автомобиль "Тойота Рав-4" выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево», - говорится в пресс-релизе.

В дорожно-транспортном происшествии погиб 27-летний крымчанин - пассажир джипа, еще один пассажир такого же возраста и 60-летний водитель, также жители Крыма, получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и другие травмы.