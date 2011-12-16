Аэропорт Симферополя создал авиакомпанию

Международный аэропорт «Симферополь» создал дочернее предприятие - авиакомпанию «Крымские зори». Структура взяла в лизинг два самолета «Сааб» у «Южных авиалиний» (Одесса).

Пока «Крымские зори» будут осуществлять рейсы из Симферополя в Донецк, Одессу, Киев и обратно. В планах - расширение авиасообщения: открытие рейсов в Харьков, столицу Армении Ереван и два российских города: Краснодар и Ростов-на-Дону.

«Стоимость билета в Донецк, Одессу и Харьков - 1080 гривен, в Киев будет чуть-чуть дороже», - сказал журналистам председатель наблюдательного совета симферопольского аэропорта Сергей ВАСЮТИН.

В пятницу крымская авиакомпания совершила первый авиарейс, на самолете Saab, который может принять на борт более тридцати пассажиров, в Крым из Одессы прибыли четыре человека. «Ну, мы и этому рады, я думал: будет меньше», - признался ВАСЮТИН.

«Крымские зори» планируют взять в лизинг в 2012 году три «Боинга»: два к лету и один - к осени, сообщил председатель Республиканского комитета по транспорту и связи Николай ЧЕРЕВКОВ.

Аэропорт «Симферополь», созданный в 1936 году, располагает двумя взлетно-посадочными полосами и может принимать все типы воздушных судов.