Пресс-конференция "Необходимость декриминализации ст.110 УК"

12 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Необходимость декриминализации ст.110 УК Украины в контексте соблюдения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод". В пресс-конференции примут участие Валерий Подъячий – координатор Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия»; Иван Бакай – адвокат. Симферополь, ул.Севастопольская, 8, к.106, пресс-центр.

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