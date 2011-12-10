Украинцы считают себя здоровыми, а в случае чего лечатся сами (опрос)

Каждый второй украинец следит за своим здоровьем и предпочитает лечиться самостоятельно, свидетельствуют результаты опроса «Здоровье и лечение в Украине», проведенного Институтом Горшенина.

Более половины украинцев - 55,9% - следят за своим здоровьем. Из них 31,6% предпочли ответ «скорее да», а 24,3% - «точно да». Сознались, что не следят за своим здоровьем, 40,6% респондентов. Из них ответ «скорее нет» выбрали 23,9%, «точно нет» - 16,7%. Затруднились ответить 3,5%.

Почти половина украинцев - 45,8% - считают, что имеют удовлетворительное здоровье. Полагают, что обладают хорошим здоровьем, более четверти опрошенных - 26,2%, отличным - 4,7%. При этом каждый шестой респондент - 16,4% - считает, что имеет плохое здоровье, а 4,1% - очень плохое. Затруднились ответить 2,8% опрошенных.

Более половины граждан Украины - 59,3% - ответили, что болеют редко. Более четверти опрошенных - 26,8% сказали, что болеют часто, а 6,2% - очень часто. Признались, что практически не болеют, 5,6% респондентов, а 2,1% - затруднились ответить на вопрос.

Большая часть граждан Украины - 61,3% - не проходят медицинское обслуживание регулярно, независимо от самочувствия. Из них ответ «скорее нет» дали 34,2%, «точно нет» - 27,1%. При этом более трети опрошенных - 36,3% - стараются регулярно проходить медобследование. Из них ответ «скорее да» дали 20,1%, «точно да» - 16,2%. Затруднились ответить на вопрос 2,4%.

Более половины украинцев - 56,1% - в случае болезни предпочитают лечиться самостоятельно. Из них 37,8% в основном лечатся самостоятельно, а 18,3% - практически всегда. Предпочитают обращаться к врачу, если заболевают, 42,1% опрошенных. Из них 25,5% в основном обращаются к врачу, а 16,6% - практически всегда. Затруднились с ответом на данный вопрос - 1,8% респондентов.

*** Телефонный опрос «Здоровье и лечение в Украине» проводился Институтом Горшенина с 4 по 6 декабря. Всего согласно случайной выборке опроcили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.