Греческую деревню нашли под водой в Крыму

На греческую деревню в 8 км от Симферополя наткнулся краевед Иван Коваленко, пишет газета «Сегодня».

«Я просто гулял, — рассказывает Иван. — Дошел до водохранилища и увидел, что там нет воды. Прошел еще дальше по дну пересохшего водоема и заметил уйму обломков керамики и металлических изделий».

Некоторые из находок краевед показал старшему научному сотруднику Института археологии НАНУ Сергею Колтухову. По его мнению, вещи относятся к XVII-XVIII вв. Как раз в это время на территории Аяна было греческое поселение. Вблизи источника, который сейчас питает водохранилище, греки построили храм святого Иоанна (Ай-Яна) — отсюда и географическое название территории.

«Кроме старинных памятников, на водоохранной зоне водохранилища существует кладбище Аян-строя, то есть тех, кто создавал водохранилище, — говорит Иван Коваленко. — Там есть интересная могила и написано: каменщик такой-то, спи спокойно, мы доведем начатое тобой дело до конца. Это могила 1927 года».

В Крыму под водой нашли греческую деревню: смотрите фото

Во время поездки на водохранилище мы пообщались с сотрудниками Аянского гидроузла. «Даже если там что-то есть, все снова затопит, — пояснили нам. — Разрешения раскопать не дадут, это точно. Аянское водохранилище уникально, ведь оно единственное в Украине, откуда вода подается потребителю, не проходя очистку. Санитарная зона строгого режима составляет около 600 гектар».

Нынешняя ситуация с водой опасений не вызывает. «Это не катастрофа, обычное состояние водохранилища в такой сезон», — поясняет Сергей Колтухов. Также археолог говорит, что на территории Крыма памятников, подобных найденному, много. Остатки есть на дне Симферопольского и Альминского водохранилищ. Эти предметы интересны, но не представляют особой археологической ценности. Но Аянское водохранилище может хранить еще много тайн, ведь это уникальный объект: гидрологический, культурный, исторический.

Кстати, в районе Аянского водохранилища есть памятники разных эпох, начиная с Палеолита. По древним турецким документам, в середине XVIII века здесь проживало 11 греческих семей. В 1778 году греков выселили из Тавриды. Почти сразу сюда пришли татары. Место положения татарского населения и сейчас можно определить по надгробиям, зубчатым зерномолотилкам и другим предметам культуры. Кроме поселений, на территории водохранилища были табачные плантации и два больших фруктовых сада.

Чтобы посмотреть и исследовать уникальное место, сюда приезжали географ и путешественник Петр Паллас, зоолог Карл Кесслер, писатели Павел Сумароков и Александр Грибоедов.

Между прочим, решение о строительстве водопровода от Аянского источника было принято в начале ХХ века. Проект водоснабжения разработали геологи Н.И.Караш и П.А.Двойченко. Аянское водохранилище было готово к 1928 году. Строительство обошлось государству дорого: потратили около 1 270 000 рублей. В 1951 и в 1977 году проводили реконструкцию водохранилища. С того времени объем Аяна составляет 3,9 млн. кубических метров, а максимальная глубина – 24,5 метра.