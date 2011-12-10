Две тысячи крымских татар требовали восстановить их права

Более двух тысяч человек, большинство - крымские татары, провели в центре Симферополя митинг с требованием восстановить права крымскотатарского народа в Украине.

Участники акции, посвященный международному дню прав человека, пришли на площадь Ленина с национальными флагами крымских татар, флагами Украины и транспарантами: "Права человека и права народа неотделимы", "Требуем восстановления прав крымскотатарского народа", "Нет земельному аукциону без решения земельных проблем крымчан", "Геноцид продолжается".

ООН приняла декларацую прав человека 10 декабря 1948 года.

"Прошло 63 года, крымские татары так и не обустроены на своей земле. Власть ничего не делает, чтобы люди нормально жили на земле своих отцов!" - заявил лидер крымской организации Народного руха Украины, депутат парламента Крыма Леонид ПИЛУНСКИЙ.

"Неотъемлемы права человека с правами народа, мы не можем наедяться, что права человека могут обеспечиваться, если права целого народа не будут признаны", - подчеркнул первый заместитель председателя меджлиса крымских татар, депутат парламента Крыма Рефат ЧУБАРОВ.

Митингующие призвали президента Виктора ЯНУКОВИЧА, Верховную Раду и общественно-политические организации поддержать инициативу проведения международного форумапо вопросу восстановления прав крымских татар в Украине.

Организаторы акции утверждают, что митинг собрал пять тысяч человек, сотрудники милиции, следившие за порядком, говорят о цифрах, меньших в несколько раз.

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Сотрудники НКВД провели депортацию крымских татар 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами. По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч человек. Большая часть - в Узбекскую ССР.

Массовое возвращение крымских татар на полуостров началось в конце 80-х. В 1989-м Верховный совет СССР принял декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав".

В крымской автономии в настоящее время живут более 1,9 млн. человек, из них 265-280 тысяч - крымские татары. Еще минимум 100 тысяч хотели бы вернуться в Крым.