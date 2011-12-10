Бешеный кот напал на 2 человек
10:11, 10 декабря 2011Крым
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После чего умер
Бешеный кот покусал 52-летнюю женщину и исцарапал 29-летнего мужчину в Джанкойском районе Крыма, сообщила в субботу пресс-службы крымского управления МЧС.
Об инциденте, который произошел еще 4 декабря, спасателям 9 декабря рассказали врачи райбольницы, где находятся двое пострадавших.
"Кота доставили в ветклинику на карантин, где он умер. Труп животного отправили на экспертизу. Специалисты установили: кот болел бешенством", - сообщили в МЧС.
Трое человек, контактировавшие с пострадавшими от нападения больного кота людьми, лечатся дома.
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