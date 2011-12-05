Ученые: потребность людей во сне связана с генами

Ученые обнаружили, что потребность людей в сне связана с их генами.

По данным исследователей, носителям гена ABCC9 требуется почти на 30 минут больше сна каждую ночь, чем людям с другими генами, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Ученые полагают, что эта потребность во сне не коррелирует со сменой времен года и количеством дневного света.

Исследование проводилось в Европе и выявило, что почти 25% испытуемых являются носителями гена ABCC9.

Немецкие и британские ученые полагают, что получение этих результатов очень важно, поскольку недостаток сна может привести ко множеству проблем со здоровьем, включая ожирение и болезни сердца.