ЧФ РФ поздравил украинских коллег с 20-летием Вооруженных Сил

Командование Черноморского флота России поздравило украинских военных моряков с 20-летием Вооруженных Сил Украины, которое будет отмечаться 6 декабря.

«Мы тесно сотрудничаем в вопросах обеспечения безопасности южных рубежей наших стран, осуществляем полномасштабные организационно-технические взаимодействия… Совместные учения, консультации, проводимые торжественные мероприятия способствуют расширению сотрудничества в военной сфере», – сказал заместитель командующего ЧФ Юрий ОРЕХОВСКИЙ, выступая на торжественном собрании военнослужащих Севастопольского гарнизона.

Заместитель командующего ЧФ выразил уверенность, «что такой взвешенный, деловой подход» в решении всех стоящих перед моряками обеих стран задач будет сохранен и в дальнейшем.

Перед участниками мероприятия вместе с артистами Военно-морских сил Украины выступили также представители творческих коллективов ЧФ РФ.

С юбилеем ВСУ украинских военных моряков на торжественном собрании также поздравило руководство Севастополя, ветераны ІІ Мировой войны и Вооруженных Сил, представители общественности.