Суд оправдал экс-депутата Аронова

Киевский райсуд Симферополя вынес оправдательный приговор бывшему депутату Верховного cовета Крыма Рувиму АРОНОВУ, обвинявшемуся в участии в преступной группировке «Башмаки» и организации двух умышленных убийств: президента сакского футбольного клуба «Динамо» Исаева в середине 1990-х и члена банды Захарова - в начале 2000-х.

«Ранее райсуд по ходатайству адвоката АРОНОВА направил уголовное дело на дополнительное досудебное следствие. По мнению защиты, следствие по делу было проведено неполно и односторонне», - отмечает «Новый регион-Крым».

АРОНОВ выйдет из-под стражи через несколько дней, когда вступит в силу амнистия по еще одному уголовному делу: о наезде автомобиля со смертельным исходом на женщину-пешехода в 2002 году.

«Рувим АРОНОВ пока находится в СИЗО. Через два дня будет освобожден, когда вступит в силу амнистия по приговору за ДТП», - цитирует «Крымское информационное агентство» адвоката экс-депутата Анатолия ЖУКОВА.

Бывший начальник крымской милиции, народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ уверен, что АРОНОВУ рано радоваться. «Я думаю, что и прокуратура, и МВД будут настаивать на пересмотре, еще будет и апелляция, и кассация. Это не окончательное решение, а так, на местном уровне», - сказал он сайту «Крым. Комментарии».

Прокуратура Крыма пока не комментирует решение суда.

В 1990-х годах две крупные организованные преступные группировки - «Башмаки» и «Сейлем» - вели между собой ожесточенную борьбу за передел сфер криминального влияния на полуострове.

В марте 2008 года милиция задержала в Киеве объявленного в розыск депутата крымского парламента. Суд выдал санкцию на его арест.

В августе 2009 года АРОНОВ был осужден на 4 года тюрьмы за ДТП.