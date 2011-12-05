150-килограммовую глубинную бомбу нашли в Севастополе
15:25, 05 декабря 2011Крым
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Лежала в 500 метрах от берега
150-килограммовая глубинная бомба немецкого производства времён Второй мировой войны была обнаружена в бухте Казачья в Севастополе при выполнении программы по отчистке города от взрывоопасных предметов. Она лежала в 500 метрах от берега на глубине 7 метров, сообщила пресс-служба управления МЧС в Севастополе.
Бомбу вывезли и уничтожили на полигоне.
Всего на минувшей неделе севастопольские пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили 289 взрывоопасных предметов. Среди них 81 мина, 2 авиабомбы, 122 артиллерийских снаряда, 59 гранат.
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