150-килограммовую глубинную бомбу нашли в Севастополе

150-килограммовая глубинная бомба немецкого производства времён Второй мировой войны была обнаружена в бухте Казачья в Севастополе при выполнении программы по отчистке города от взрывоопасных предметов. Она лежала в 500 метрах от берега на глубине 7 метров, сообщила пресс-служба управления МЧС в Севастополе.

Бомбу вывезли и уничтожили на полигоне.

Всего на минувшей неделе севастопольские пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили 289 взрывоопасных предметов. Среди них 81 мина, 2 авиабомбы, 122 артиллерийских снаряда, 59 гранат.