Начальник Керченского морпорта задержан
12:11, 05 декабря 2011Крым
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Дело о тендерных махинациях
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Керченского морского торгового порта Александра КОТОВСКОГО по подозрению в злоупотреблении служебным положением при закупке предприятием горюче-смазочных материалов, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
КОТОВСКИЙ задержан 3 декабря по уголовному делу, возбужденному 16 ноября.
«В нарушение требований закона портовики заплатили за ГСМ сумму, которая превышала обозначенную в тендерных предложениях. Поставщику было необоснованно перечислено свыше 230 тысяч гривень», - говорится в сообщении.
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