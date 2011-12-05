СБУ изъяла 28 кг гексогена у дембеля

Сотрудники СБУ и МВД изъяли 28 кг гексогена у недавно демобилизовавшегося жителя Крыма, взрывчатое вещество он приобрел у бывшего сослуживца - контрактника, покупатель и продавец задержаны, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

«По словам контрактника, партию гексогена в 200 тонн военнослужащие одной из дислоцирующихся в предгорном районе Крыма воинских частей отправили на утилизацию в начале года, но по дороге к месту уничтожения часть вещества "бесследно исчезла". Именно ее и обнаружил боец», - рассказали в спецслужбе.

Правоохранители обнаружили еще 140 кг гексогена из партии.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело на причастных к хищениям и продажам взрывчатого вещества. Предусмотренное статьей 410 УК Украины наказание - от трех до пятнадцати лет тюрьмы.