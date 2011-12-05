Ялта попадет в календарь авторалли IRC на 2012 год

Ялта будет включена в календарный план проведения этапа авторалли Intercontinental Rally Challenge на 2012 год, сообщил президент Автомобильной федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

«Мы горды вновь включить "Ялта-ралли" в календарь IRC на 2012 год. Мы убеждены, что "Ялта-ралли" останется одним из найпрестижнейших ралли, к которым мы можем присоединиться», - процитировал ЧЕРВОНЕНКО письмо от Марчелло ЛОТТИ - генерального менеджера «Евроспорт Эвентс», являющийся промоутером IRC.

Он добавил, что ралли «Монте Карло» не будет включено в расписание IRC на 2012 год, поэтому именно «Ялта-ралли» станет крупнейшим событием, которое подарит «очень похожую атмосферу и дух ралли всемирного масштаба».

ЛОТТИ заверяет, что компания, которую он представляет, намерена обеспечить прямую трансляцию авторалли из Ялты в следующем году.

По словам ЧЕРВОНЕНКО, благодаря 14-часовой прямой трансляции авторалли и одному часу рассказа об Украине как минимум полмиллиарда людей во всем мире смогут лучше узнать страну, а Украина - привлечь больше туристов.

В 2013 году, как предполагается, Украина будет принимать финал Чемпионата Европы IRC.

Гонки «Ялта ралли» проводятся в Крыму с 2005 года. В календарь IRC на 2011 год были включены Prime Yalta Rally. В гонках участвовали 87 экипажей из 21 страны. Экипаж из Финляндии в составе Юхо ХЯННИНЕНА и Микко МАРККУЛА, выступавшие на чешском автомобиле «Шкода», стал победителем Prime Yalta Rally 2011 - IV этапа серии IRC.