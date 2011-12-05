Генконсульство России нужно открыть в Севастополе - консул

Генеральный консул Российской Федерации в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ убежден в необходимости создания в Севастополе филиала или отдельного Генконсульства России.

«Эти планы у российской стороны получили самые высокие одобрения, но теперь задача – согласовать эти планы с украинской стороной. А тут не только какие-то теоретические подходы, но здесь еще и финансы, и материальные возможности», - сказал он в субботу в эфире севастопольского телеканала НТС, отвечая на вопрос, поддерживается ли данная идея на уровне российского МИД.

«Открытие филиала моего Генконсульства, и даже отдельного Генконсульства в Севастополе - это совершенно необходимо. Потому что это задачи общения с российскими гражданами, и с соотечественниками, и местными властями по продвижению экономических, культурных и прочих проектов большие». И, как добавил он, «чтобы нормально работать в Севастополе, необходимо быть там постоянно. Я это понял за время пребывания здесь», - заявил дипломат.

«Симферополь, остальной Крым - это хорошо, но Севастополь сам по себе представляет такой вот динамичный сгусток задач, проблем, прекрасных инициатив, и там надо быть представителям Российской Федерации, чтобы нормально во всем этом участвовать, а не быть наездами, хотя я и часто езжу», - сказал АНДРЕЕВ.