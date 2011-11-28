Штормовое предупреждение объявили на вторник в Крыму
19:22, 28 ноября 2011Крым
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Не стойте под сухими деревьями
Крымское управление МЧС объявило на вторник, 29 ноября, штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба ведомства.
По информации гидрометеоцентра, утром и днем ожидается усиление северо-западного ветра скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 м/с.
«Остерегайтесь находиться вблизи линий электропередач, старых строений и сухих деревьев», - предупреждают спасатели.
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