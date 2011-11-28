На Новый год и Рождество украинцам дадут 6 выходных

Кабинет министров планирует дать украинцам шесть выходных: три дня для встречи Нового года и еще три - на рождественские праздники.

"Сегодня правительство приняло решение не переносить ничего никуда и каникул не устраивать. То есть, выходными будут 31 декабря, 1 и 2 января. Затем 6, 7 и 8 января выходные на Рождество", - сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на своей странице в социальной сети "Фейсбук".